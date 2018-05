Thorgan Hazard: "Mijn status is veranderd, ik heb nu meer kans om de 23 te halen"

Thorgan Hazard zit samen met zijn broer in de voorselectie. Thorgan Hazard zit samen met zijn broer in de voorselectie.

Thorgan Hazard hoopt om samen met zijn broer Eden naar het WK in Rusland te mogen. "Ik heb mijn beste seizoen tot nu toe achter de rug. Ik hoop dat ik de lijst van 23 namen haal." Over de kansen van de Rode Duivels is hij optimistisch. "Als je geen zin hebt om wereldkampioen te worden, moet je niet gaan."