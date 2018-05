Nainggolan: "Ik zou maar enkele minuten spelen. Geen probleem"

"Met de reden voor mijn niet-selectie kan ik niet tevreden zijn. We hebben over de tactiek gesproken. Hij zei me dat ik in Rome een belangrijke rol heb, dat de spelers daar voor mij spelen. "Als bondscoach had hij daar de tijd niet voor", zei hij."

"En omdat hij bij de nationale ploeg ongeveer twee jaar een systeem hanteert, zou het moeilijk zijn voor mij om een basisplaats af te dwingen."

"Hij zei ook dat ik een topspeler ben en dat ik niet tevreden kan zijn met enkele speelminuten. "Dat maakt niets uit voor mij", heb ik hem geantwoord. Ik wil er vooral bij zijn op het WK. Ik heb al vaak op de bank gezeten bij de nationale ploeg. En ik vind niet dat ik verkeerd gereageerd heb."

Nainggolan zou ook als invaller mee naar Rusland getrokken zijn. "Natuurlijk, dan zou ik er voor de groep geweest zijn. Ik ben iemand die plezier maakt. In Rome, in Cagliari... overal koesteren ze goede herinneringen."