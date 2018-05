Lombaerts steunt Radja: "Onbegrijpelijk, "maar" halve finale CL gespeeld"

België stond even in rep en roer toen de naam van Radja Nainggolan niet op de 28-koppige lijst van bondscoach Roberto Martinez voor het WK stond. De middenvelder van AS Roma besloot meteen een punt te zetten achter zijn internationale carrière.

Op zijn Instagram-post kreeg Radja meteen veel steunbetuigingen. Ook Rode Duivel Toby Alderweireld en ex-international Jelle Van Damme staken Nainggolan een hart onder de riem.

Maar Nicolas Lombaerts kwam scherper uit de hoek. "Gewoon niet te begrijpen. Je hebt MAAR halve finale CL gespeeld, niet goed genoeg voor de balans in het team blijkbaar", was de duidelijke sneer aan het adres van de bondscoach.