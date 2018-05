"Beslissing van Martinez over Nainggolan is symbool van leiderschap"

Jesse Segers is professor Leiderschap en Organisatiegedrag aan de Antwerp Management School. Vanuit de theorie kadert hij de beslissing van Roberto Martinez in een context van leiderschap.

"Ik vind de niet-selectie van Radja Nainggolan een symbool van leiderschap. Als expert vind ik dit interessant om te zien. Eén van de belangrijkste leiderschapstheorieën is dat een leider de opdracht heeft om de olifant in de kamer te benoemen en dus eigenlijk mensen ontgoochelt op het tempo dat ze aankunnen."

"In dit geval was er grote druk op Roberto Martinez om Nainggolan mee te nemen naar het WK. Maar Martinez gaat tegen die druk in, omdat hij een andere visie heeft en daarin gelooft. Dat is een teken van leiderschap en dat vraagt enig lef."

Zou het ook een teken van leiderschap kunnen zijn om Nainggolan, ook al botert het niet meteen op persoonlijk vlak, toch in te passen in de selectie? Segers: "Dat is een alternatieve manier om naar de zaak te kijken. Maar: de tactische overweging van Martinez is één overweging. Dat zal dus maar deels de waarheid zijn."

"Er is ook nog een andere waarheid die Martinez niet meteen kan benoemen, namelijk wat er in de kleedkamer gebeurt. Als Martinez daar toch over zou spreken, creëert hij veel psychologische onveiligheid voor de andere spelers. Martinez is uiteraard diplomatisch genoeg geschoold om zich eufemistisch uit te drukken, maar een goeie verstaander weet dat er meerdere redenen achter zijn beslissing schuilen."