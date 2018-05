Sonck: "Radja is toch Messi niet? Je moet de keuze van de coach respecteren"

Sinds zondagavond uitlekte dat Radja Nainggolan een kruis moet maken over het WK is er al heel wat inkt over de zaak gevloeid. Ook het panel van Extra Time gaf zijn mening over de keuze van de bondscoach. Na heel wat gedebatteerd te hebben, moest er Wesley Sonck iets van het hart.

"We moeten de mening van de coach toch gewoon respecteren? Als Radja niet geselecteerd wordt, dan is het zo. Misschien zijn wij het daar niet mee eens en misschien geloven sommigen de uitleg van de bondscoach niet, maar dat maakt niets uit", zei Sonck.

"Als je vijf weken op een toernooi zit en je mag niet spelen, ook al vind je dat je het wel verdient, dan kan dat lastig worden. Ik heb het in 2002 ook meegemaakt."

"We zijn hier toch niet bezig over Lionel Messi? Nainggolan gaat voor ons toch niet het verschil maken. Er wordt nu opnieuw zo'n sfeertje gecreëerd rond de ploeg."

Sonck kreeg steun van Peter Vandenbempt. "Het is er een beetje over. Het gaat maar over één man. Het is normaal dat er commotie is, maar de proportie die dit gekregen heeft, dat vind ik niet normaal eerlijk gezegd. Ik heb nog geen enkele vraag gekregen over Benteke of Januzaj bijvoorbeeld."