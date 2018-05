Halfbroer Nainggolan: "Radja had zich zeker kunnen verzoenen met plaats op de bank"

Roberto Martinez ging Radja Nainggolan gisteren persoonlijk vertellen dat hij niet mee zou gaan naar het WK. Manuel Noboa had kort daarna contact met zijn halfbroer. "Hij was er echt ziek van. Hij voelde zich heel slecht en begreep het niet. Dit is een enorme klap voor hem want het WK was een van zijn doelen. Hij was er echt op gebrand."

"Dit komt zeker harder aan dan vier jaar geleden. Toen had hij pas zijn transfer naar AS Roma afgerond en was hij nog een opkomende speler."

"Radja had zich zeker kunnen verzoenen met een rol op de bank. Zijn doel was gewoon om erbij te zijn. Dat was het belangrijkste, spelen kwam pas daarna."