Joos: "Zeg dan dat het om botsende persoonlijkheden gaat"

Dit lag in de lijn der verwachtingen. Martinez heeft hem nooit echt getest op de echte Nainggolan-positie en dat is het probleem. De bondscoach kwam op de persconferentie 5 à 6 keer aandraven met "clearly tactical" en dat vond ik vreemd. Als je van iets heel zeker bent, dan maak je je punt en zeg je dat gewoon.

Dat nooit testen op die nummer 6-positie en mordicus blijven zeggen dat Radja een nummer 10 is en dat hij daar als bondscoach genoeg spelers heeft, is raar voor een voetbaltrainer.

Die uitleg komt omdat Radja bij Roma hoger speelt dan hij ooit in zijn carrière heeft gedaan. Toen Totti minder en minder begon te spelen, beseften de Roma-coaches dat ze op die positie veel aan Nainggolan hadden. Maar zij hadden geen Hazard en De Bruyne ter beschikking. Dat is dus de reden waarom Nainggolan bij Roma hoger is geduwd.

Om dan te zeggen dat Nainggolan alleen goed is als nummer 10, klopt niet. Ik vind dit het pamperen van een nummer 6, met name Witsel, die er uitdrukkelijk voor heeft gekozen om niet de hoogste sportieve eer na te streven in zijn clubcarrière.

Dan moet je je afvragen: moet je zo iemand blijven pamperen en ervoor zorgen dat hij geen vervanger heeft? Dat had Nainggolan kunnen zijn. Je blijft "clearly tactical" zeggen, terwijl ik meer en meer het gevoel krijg dat het om botsende persoonlijkheden gaat. Maar zeg dat dan.