Vandenbempt: "Als het mislukt, is Nainggolan de grote stok om Martinez te slaan"

"Het is een gedurfde en zeker geen populaire beslissing van Martinez", zegt Vandenbempt. "Hij was de voorbije maanden aan het twijfelen om Radja mee te nemen om de storm die nu is losgebarsten rond de nationale ploeg, te voorkomen."

"Als het nu mislukt, zal die beslissing van Martinez toch de grote stok zijn om hem te slaan. We zullen het zien bij de eerste oefeninterland tegen Portugal. Er ging toch een golf van enthousiasme door het Koning Boudewijnstadion toen Nainggolan op het veld kwam. Laat ons hopen dat het nu niet de verkeerde kant uit gaat."