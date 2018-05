Snelders: "Martinez vreest dat Nainggolan ongeleid projectiel zal zijn op de bank"

"We krijgen een kern met veel vraagtekens en het is de taak van Martinez om die jongens op korte tijd klaar te stomen. Vier jaar geleden waren de Rode Duivels nog jong en misten ze ervaring in Brazilië. Twee jaar geleden volgde een grote ontgoocheling, maar in Rusland moet het er volledig op zitten."

"De gouden generatie biedt kwaliteit in clubverband, maar bij de nationale ploeg hebben ze nog nooit iets gebracht. Ze hebben zich wel gemakkelijk gekwalificeerd, maar er waren veel verkapte vriendenmatchen bij. Tegen topploegen kunnen we nog niet zeggen dat we gepresteerd hebben. En een gouden generatie is pas goud waard als ze in de buurt komen van prijzen."

"Bij een kwartfinale in Rusland kan je spreken van een goede generatie, maar nog geen gouden generatie. De eerste twee groepswedstrijden zijn inloopwedstrijden. Dan krijg je normaal gezien Polen of Colombia in de achtste finales en Duitsland of Brazilië in de kwartfinales. Als je dicht wil eindigen, moet je toch eens een topper kunnen uitschakelen."

"De gouden generatie heeft nu voldoende ervaring, dus nu moeten ze het eens het verschil maken. Het moet minimaal kwartfinale zijn, maar laat ons hopen dat het toch een halve finale wordt. Dan hebben ze gebracht wat we verwachten."