Radja Nainggolan is altijd een van de grote vraagtekens geweest in de selectie van bondscoach Roberto Martinez. De middenvelder van AS Roma heeft een sterk seizoen achter de rug, maar zou nu toch niet mee op het vliegtuig mogen naar Rusland.

Pas morgenmiddag maakt de bondscoach zijn selectie officieel bekend aan de pers, maar de spelers zouden vanavond al een telefoontje gekregen hebben. Zijn officiële fanclub, waar ook zijn broer bij betrokken is, postte daarna een korte boodschap op Facebook. "Speechless", stond er bij een foto van een teleurgestelde Nainggolan.

Ondertussen hebben ook verschillende bronnen binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond het bericht bevestigd. Op de definitieve bevestiging en een reactie van de bondscoach is het wachten tot morgen. De persconferentie is om 12 uur live te volgen op Eén of op onze site.