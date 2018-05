De 23 WK-namen van Anthuenis: "Mét Nainggolan. Meelopers zijn er genoeg"

Aimé Anthuenis: "Ik speel met drie man op het middenveld: Witsel, Dembélé en De Bruyne. Ik zet Kevin tussen dat duo. Ik zou hem niet te hoog laten starten, maar van daaruit is hij nog zo gevaarlijk in een rol box to box."

"Mousa is linksvoetig, balvast en verdeelt het spel goed. Als de bal aan zijn voet is, dan ben je als coach min of meer op je gemak. Veel mensen zijn dan weer tegen Witsel, maar hij is het verlengstuk van de coach en denkt tactisch goed mee. Spectaculair is het niet, maar hij is wel een goeie voetballer."

"Ik neem ook Fellaini en Nainggolan mee. Voor mij is het heel simpel: een ploeg heeft nood aan individuen die ook persoonlijkheden zijn. Meelopers zijn er genoeg. Je moet gaan voor de sportieve waarde. En denk je nu echt dat al die andere spelers geen pinten drinken of sigaretten roken?"

"Ik denk dat Martinez hem zal meenemen, maar ik heb ook de indruk dat hij zeer pro Tielemans is. Als hij ook Tielemans selecteert, dan wil ik wel eens zien welke verdedigers meegaan. Ik heb me in dat compartiment ingedekt. Ik heb genoeg verdedigers voor als er iets gebeurt. Want een verdediging zonder Kompany verliest 30 procent van zijn waarde."