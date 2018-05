Martinez: "Nainggolan? Ik moet voor de juiste balans zorgen"

Voorspellen welk land het goed zal doen in Rusland vindt Roberto Martinez moeilijk. "Al hebben de landen die het WK al eens gewonnen hebben een mentaal voordeel. Landen als Spanje, Frankrijk, Duitsland of Argentinië zijn op elk WK de te kloppen teams", weet de Spanjaard.

"In België vinden we dat we een heel sterke groep hebben. We willen zo ver mogelijk geraken. Je moet in het toernooi groeien. Maar qua niveau kan onze spelersgroep in elk geval wedijveren met de allerbeste landen."

De Rode Duivels hebben niet de toernooiervaring van de toplanden. Op dat vlak speelt Thierry Henry een belangrijke rol, vertelt Martinez. "Zijn impact is fenomenaal. Hij weet wel wat het is om een WK of een EK te winnen. Op psychologisch vlak is dat belangrijk. Hij heeft heel veel oog voor detail en gaat met veel gevoel om met de spelers, vooral met de aanvallers."