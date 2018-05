VIDEO: Dembélé en Vertonghen trotseren naakte mannen

In de internetshow Training Days daagt de Britse komiek Jack Whitehall topvoetballers uit in hun voorbereiding op het WK in Rusland. In de jongste aflevering brengt hij Moussa Dembélé en Jan Vertonghen meditatie bij.

Een experimentele vorm, want Whitehall probeert de Belgische internationals voortdurend van de wijs te brengen. Hij blaast op een vuvuzela, hij laat een koor aanrukken en hij stuurt zelfs twee naakte opa's op Vertonghen en Dembélé af.

Ze plooien niet. Tot een man de Rode Duivels een dikke slang laat zien. Ze schrikken zich rot.