"Ik heb niet bijgetekend voor het geld, maar omdat ik geloof in België"

"Ik ben zeer gelukkig met dit nieuwe contract", verklaarde Roberto Martinez na de uitleg van Bart Verhaeghe. "Dit is een natuurlijk proces geweest. Het was een no-brainer (een logische gang van zaken)."

"Ik geloof in de spelers, het technische departement van de KBVB, het Belgische voetbal en zijn toekomst. De spelers verrassen me. Het is plezierig om in deze stabiele omgeving te kunnen werken. Dit zijn unieke ervaringen."

"En ja, ik teken bij tegen dezelfde financiële voorwaarden. Toen ik vanuit de Premier League naar België kwam, deed ik dat niet voor het geld. Als ik nu bijteken, doe ik dat ook niet voor het geld. Dit is een voetbal-beslissing."

"Bovendien is ons verhaal nog niet geschreven. Er kan nog veel verbeteren en dat gaan we ook doen. Of dit wel opportuun is net voor het WK? Ik denk niet aan een mislukking in Rusland. De mislukking zou zijn om niet proberen te winnen. Ik ga niet uit van slechte scenario's."