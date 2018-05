KBVB: "Vlekkeloos parcours van Martinez en integere persoonlijkheid"

Het contract is verlengd tegen dezelfde voorwaarden als in 2016. De voetbalbond verklaart in die optiek de gepassioneerde motivatie van de bondscoach te waarderen om de Rode Duivels nog sterker te maken.

"Dat Martinez sinds zijn aanstelling zeer gedreven werkt door verschillende clubs en jeugdacademies te bezoeken en tal van spelers aan het werk te zien tijdens officiële wedstrijden draagt daartoe bij."

"De KBVB waardeert tot slot de integere persoonlijkheid van de bondscoach die het Belgische voetbal op professionele wijze duurzaam versterkt en het imago van ons voetbal op nationaal en internationaal vlak uitdraagt."

Om die redenen noemt de KBVB Martinez wereldwijd "een belangrijke ambassadeur van het Belgische voetbal". Samen met Martinez tekenden ook Graeme Jones (zijn eerste assistent) en Richard Evans (zijn tweede assistent) voor twee jaar bij.