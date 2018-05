"Het grote voordeel van deze beslissing en timing is de duidelijkheid"

Het nieuws dat Roberto Martinez bondscoach blijft en dat dat nog voor het WK bekendgemaakt wordt, is niet helemaal een verrassing. Ik weet wel dat de KBVB altijd gezegd heeft dat er pas na Rusland met Martinez gesproken zou worden, maar insiders wisten dat dat een soort rookgordijn was om in alle rust te kunnen onderhandelen. Die onderhandelingen liepen al een tijdje.

Of de KBVB een risico neemt als het in Rusland niet goed afloopt? Ik vind het geen groot risico, eerlijk gezegd. Je kunt nu zeggen: er is een nieuw contract. Zonder clausules van deze of gene kant, heb ik gelezen. Dus als het fout loopt, zou dat een probleem kunnen zijn.

Er zijn verschillende manieren waarop het verkeerd kan lopen. België kan uitgeschakeld worden in de 1/8e finales, maar een geweldige wedstrijd gespeeld hebben, zoals in 1994. Dan is er nog altijd een goeie basis om door te gaan.

Het kan ook zijn dat de resultaten op het WK tegenvallen én er bij wijze van spreken een opstand uitbreekt. Dan heb je inderdaad een probleem. Maar ik denk toch dat de verstandhouding tussen Martinez enerzijds en de KBVB anderzijds goed genoeg is om dan als grote mensen in onderling overleg uit elkaar te gaan. Ik denk dus niet dat dat een groot probleem is.