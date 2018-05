Martinez ook de komende twee jaar bondscoach van België

Roberto Martinez nam twee jaar geleden het roer over Marc Wilmots. De ex-coach van Everton kreeg de opdracht mee om het maximum uit de spelersgroep te halen.

Met 28 op 30 in de WK-voorronde scoorde Martinez haalde alvast een prima rapport, maar de grote test volgt over een maand op de eindronde in Rusland. Daar willen de Rode Duivels beter scoren dan de kwartfinales op het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk.

Martinez krijgt alvast het vertrouwen van zijn bazen. De voetbalbond verlengt het contract met twee jaar. Morgen zet de Spaanse selectieheer zijn handtekening.