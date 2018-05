Cristiano Ronaldo lokt volle Heizel

In de aanloop naar het WK in Rusland werken de Rode Duivels 3 oefeninterlands af. Op 2 juni komt Cristiano Ronaldo met Panama in Brussel voetballen, op 6 juni is het aan Mo Salah en Egypte en op 11 juni is er de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica.

Voor die eerste match zijn alle tickets de deur uit. De kaarten voor de match tegen Ronaldo verkochten als zoete broodjes. In een dag zat elk zitje het Koning Boudewijnstadion vol. Voor Egypte en Costa Rica heeft de bond wel nog tickets.

Twee jaar geleden speelde België een oefeninterland in Portugal. De Rode Duivels gingen met 2-1 onderuit. Nani en Ronaldo scoorden voor de rust, Lukaku zette in de tweede helft de eindstand op het bord.