"Zo een goal maakt die Italiaan in zijn carrière nooit meer"

De droom van de jonge Rode Duivels om als eerste Belgische selectie de finale van het EK U17 te spelen, werd aan flarden geschoten door een prachtige goal van de Italiaanse spits Edoardo Vergani. Een goal waar de jonge Duivels alleen maar naar konden kijken.

"Het was een wereldgoal. Ik denk niet dat hij in zijn carrière nog zo een goal zal maken", zei verdediger Lucas Lissens na de match. "De 2-1 viel uit het niets. Dat is spijtig. We bleven daarna wel strijden voor de gelijkmaker. We hebben er alles voor gedaan."

"De teleurstelling heerst nu omdat we dicht bij de finale waren, maar we speelden een mooie halve finale en mogen trots zijn. Net als tegen Spanje begonnen we zwak, maar we hebben ons herpakt in de tweede helft. Het EK was in elk geval een prachtige ervaring. We zijn de groepsfase vlot doorgekomen en we wonnen van Spanje. We mogen dus trots zijn."