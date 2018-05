België speelt halve finale op EK U17: wie zijn ze, wat doen ze?

Thierry Siquet is de bondscoach van de U17. Hij schetst zijn kern: "Ik heb een spelersgroep die heel solidair is, zowel op als naast het terrein. We hebben geen echte toptalenten, maar er zijn er 2 of 3 die bovengemiddelde technische vaardigheden hebben. We hebben wel genoeg oplossingen op de bank, die kunnen invallen en het verschil maken."

Het merendeel van de spelers is in 2001 geboren. "Maar ik nam er ook enkele jongens van 2002 bij, waardoor we een jonge groep hebben. We waren heel sterk in in de eerste 2 wedstrijden. Tegen Spanje toonden we voor de rust te veel respect. Maar in de tweede helft bewees mijn groep dat ze beschikt over heel wat mentale, fysieke en technische kracht."