Videoanalist Rode Duivels stopt er na 8 jaar en net voor WK mee

Herman De Landtsheer is al sinds 2010 videoanalist van de nationale ploeg. Hij ging mee naar het vorige WK in Brazilië, maar in Rusland zal hij er niet bijzijn. "Het is niet met trots dat ik dit nieuws breng", schrijft hij. "Dit is ongetwijfeld de moeilijkste beslissing in mijn leven tot nu toe."

"Ik ga niet mee naar Rusland als videoanalist. Dat is een persoonlijke beslissing nadat er geen overeenkomst gevonden werd met de KBVB." Het punt van discussie zou het loon van de videoanalist zijn.

"Na acht jaar sluit ik zo ook mijn werk bij de Rode Duivels af. Het toetje op dit seizoen zal ontbreken, maar ik kijk al uit naar een nieuwe uitdaging volgend seizoen. Tijdens het WK zal ik dus gewoon vanop afstand supporteren."