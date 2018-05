Lukaku: "Had 100 procent het gevoel dat Wilmots me eigenlijk niet wilde opstellen"

Romelu Lukaku is op zijn 24e al jaren een vaste waarde bij de nationale ploeg. In die tijd werd hij soms streng aangepakt door het publiek, maar ook zijn relatie met de vorige bondscoach was vanaf een bepaald moment helemaal verzuurd, zo blijkt.

In aanloop naar het EK in Frankrijk ontstond een conflict. "Ik denk dat het de dag was dat wij ons kwalificeerden voor het EK. (België verzekerde zich op 10 oktober 2015 van EK-deelname op het veld van Andorra). Het was voor een van de domste redenen ooit", vertelt Lukaku.

In detail wil de spits niet treden. Die taak legt hij bij de vorige bondscoach. "De reden? Oh man! Als hij de ballen heeft, moet hij het zelf zeggen. Toen dacht ik: “Fuck off, laat me thuis. Laat me gewoon thuis. Neem me niet mee. Dat hoeft niet."."

"Ik speel graag voor de nationale ploeg. Ik heb nooit gezegd dat ik niet wil spelen voor de nationale ploeg, maar in de jaren voordien genoot ik er gewoon niet meer van. Omdat ik wist dat ik speelde omdat ik waarschijnlijk moest spelen, omdat mijn prestaties goed waren. Maar ik wist dat hij me niet wilde laten spelen. Dat gevoel had ik 100 procent. Daarover ga ik niet rond de pot draaien."

De uitspraken van Lukaku in "Hoogvliegers" zijn na de woordenoorlog tussen Thibaut Courtois, zijn vader en Marc Wilmots eind vorige maand, een nieuw teken van de barsten die er blijkbaar waren in de relatie tussen de vorige bondscoach en zijn spelersgroep.