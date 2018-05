Roberto Martinez maakt op 21 mei WK-selectie én 12 reserven bekend

De Belgische voetbalbond meldt dat die lijst op maandag 14 mei al wordt overgemaakt aan de wereldvoetbalbond FIFA, maar dat er dan nog niet zal gecommuniceerd worden.

Op dinsdag 22 mei begint het eerste deel van de voorbereiding met een beperkt aantal spelers. Om maandag 28 mei wordt de volledige selectie verwacht.

De Rode Duivels spelen in Brussel 3 oefenwedstrijden: tegen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni). Op 12 juni krijgen ze vrijaf om een dag later - op 13 juni - naar Rusland te reizen.

Het WK begint op 14 juni, maar de Belgen spelen hun eerste match in Groep G pas op 18 juni: tegen Panama in Sotsji. Daarna volgen nog Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).