Het is de derde Belgische kwalificatie voor een EK U17 in vier jaar tijd. In 2015 haalde de lichtingvan Bob Browaeys de halve finales en een bronzen medaille op het WK in Chili later dat jaar. In 2016 strandde Thierry Siquet met de generatie uit het jaar 1999 in de kwartfinales in Azerbeidzjan.

