Wilmots beschuldigt vader Courtois: "Opstelling werd gelekt"

Op het EK in 2016 toonde Thibaut Courtois zich meermaals kritisch voor de tactische aanpak van Marc Wilmots, maar de voormalige bondscoach kaatst nu de bal terug.

"Thibaut is achteraf snel teruggekomen op zijn woorden", vertelt Wilmots bij beIN Sports. "Als je wil winnen, dan zijn er emoties en frustraties. Daar heb ik geen probleem mee."

"Ik heb wel moeite met het gegeven dat ik om 18u mijn theorie geef en om 18.15u alles op alle kanalen staat. Dat betekent dat een speler de selectie verkoopt. En dat is erg."

"Meerdere Franse journalisten zeiden me dat vader Courtois dat deed. Dat betekent dat je je vaderland dan niet respecteert."

"Ik moet zelf wachten op de opstelling van de tegenstander tot een uur voor de wedstrijd. Dat is vreselijk. De opponent heeft veel meer tijd en kan alles voorbereiden, zoals stilstaande fases. Dat is echt een drama. Dat is op het WK in Brazilië nooit gebeurd."