Rode Duivels spelen hun drie WK-oefenduels in Koning Boudewijnstadion

Het oefenprogramma van de Rode Duivels voor het WK in Rusland is al een tijdje bekend. Op 2 juni spelen ze tegen Portugal, op 6 juni tegen Egypte en tot slot is er een uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica op 11 juni. Nu heeft de Belgische voetbalbond ook de locatie voor de oefenmatchen bepaald. Het wordt drie keer het Koning Boudewijnstadion.

Alain Courtois, Brussels schepen van Sport, is opgetogen over het akkoord. “We kijken ernaar uit om de nationale ploeg in juni drie keer in Brussel te kunnen aanmoedigen. Wij zullen alles in het werk stellen opdat de spelers zich in de beste omstandigheden op het WK kunnen voorbereiden."

De aftrap van de drie matchen is om 20.45 uur. Supporters die lid zijn van fanclub 1895 kunnen bovendien een mini-abonnement kopen voor de oefencampagne. De voorverkoop daarvoor begint morgen al. Vanaf donderdag 17 mei kunnen ook niet-leden hun tickets kopen.