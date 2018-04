Rode Duivels klimmen naar derde plaats op FIFA-ranking

Sinds de publicatie van de vorige ranglijst, op 15 maart, kwam België één keer in actie. In een oefeninterland in het Koning Boudewijnstadion versloegen de Rode Duivels Saudi-Arabië met 4-0. Op de ranking springt het team van bondscoach Roberto Martinez over Europees kampioen Portugal en Argentinië.

Helemaal bovenaan de FIFA-ranking behoudt wereldkampioen Duitsland de eerste plek met 1.533 punten voor Brazilië (1.384 ptn). België is derde met 1.346 punten voor Portugal (1.306 ptn) en Argentinië (1.254 punten).



Zwitserland (6e) en Frankrijk (7e) winnen allebei twee plaatsen en springen over Spanje (8e). Chili en Polen, dat 4 plaatsen inlevert, vervolledigen de top tien.



Twee van de drie WK-tegenstanders van de Rode Duivels doen een goeie zaak. Engeland klimt drie plaatsen naar nummer 13 en staat daarmee net voor Tunesië. Dankzij overwinningen tegen Costa Rica en Iran wippen de Afrikanen van 23 naar 14. Panama zakt twee posities en is 55e. De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 17 mei.