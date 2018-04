Jonge Rode Duivels vermijden grote landen op het EK U17

De U17 plaatste zich dankzij een 2e plaats in de Eliteronde. De U17 plaatste zich dankzij een 2e plaats in de Eliteronde.

In Engeland is geloot voor het Europees kampioenschap voor -17-jarigen. De jongens van bondscoach Thierry Siquet zullen uitkomen tegen Ierland, Bosnië-Herzegovina en Denemarken. Het EK in Engeland vindt tussen 4 en 20 mei plaats. In 2016 haalde België nog de kwartfinales op het EK U17.