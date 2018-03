Vandenbempt: "Een Lukaku op dit niveau is een grote plus voor België"

De prestatie van Romelu Lukaku zet ik voorop. Indrukwekkend. Nog niet zo lang geleden werd hij bij elke mindere baltoets uitgefloten door een vrij groot deel van het publiek. Dat doen ze nu niet meer.

Lukaku heeft nu 33 doelpunten in 66 interlands op zijn naam staan. Hij was aanwezig, hij haakte af, hij hield de bal bij, hij legde goed af en hij scoorde. In 6 matchen heeft hij 10 doelpunten gemaakt. Daarmee zit hij Jef Mermans op de hielen. Hij scoorde in de jaren 50 in 7 matchen op een rij.

Heel veel legden ze Lukaku gisteravond niet in de weg, maar de manier waarop hij zijn doelpunten afwerkte, vond ik gewoon klasse. De klasse van een grote afwerker. Een Lukaku op dit niveau, met dit zelfvertrouwen en deze vorm is een grote plus in vergelijking met de voorbije toernooien.