Nainggolan valt in onder luid applaus: "Een boodschap voor Martinez"

De Belgische supporters drukten Radja Nainggolan openlijk tegen de borst met een orkaan van applaus en aanmoedigingen bij zijn invalbeurt. Het publiek lijkt gekozen te hebben: Nainggolan moet mee naar het WK.

Geert De Vlieger: "Het was inderdaad een boodschap. Heel even leek het alsof het stadion - dat helemaal niet uitverkocht was - vol zat. Ik heb nog geen enkele speler dit stadion weten binnenkomen met zo'n aanmoedigingen. Dit is iets waar heel veel mensen mee bezig zijn."

Imke Courtois vindt het vooral jammer dat hij maar een beperkte tijd mocht spelen. "Ik vind niet dat hij lang genoeg heeft mogen spelen om zich te kunnen tonen. Dan laat je hem gewoon starten."

De Vlieger: "Het was de bedoeling om met zijn basiself te starten en daar staat hij nog niet in. Maar vooral de stem van het volk was belangrijk, want die 20.000 fans zijn zeker niet allemaal trouwe Roma-fans."