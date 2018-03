Martinez: "Fantastische houding van Nainggolan"

"Het was een goeie wedstrijd", viel Vincent Kompany de bondscoach bij. "We konden vaak makkelijk kansen creëren en verdedigend was er nooit iets aan de hand. We zullen tegen moeilijkere tegenstanders spelen, maar het was goed."

"Welk belang we hier aan moeten hechten? Saudi-Arabië is een WK-ganger, een van die landen waar je rekening mee moet houden. We zien dat we veel overschot hebben om die matchen aan te gaan en dat geeft een goed gevoel."

"We kunnen nog enkele zaken verbeteren en met drie weken voor het WK hebben we tijd genoeg om dat in orde te brengen. Het enthousiaste publiek bij de wissel van Nainggolan? Hij zal het wel op het veld bewijzen, dat is zijn sterkte."