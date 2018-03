Welke Rode Duivels moeten zich nog bewijzen? "Nainggolan kan je niet thuislaten"

De hardnekkigste knopen om te ontwarren liggen achteraan. Vooral omdat niemand weet hoelang spelers als Kompany of Vermaelen inzetbaar zullen zijn. Volgens Frank Raes zal de bondscoach kiezen tussen Laurent Ciman, Leander Dendoncker, Jordan Lukaku en Dedryck Boyata.

"Ciman gaat volgens mij zeker mee. Hij ligt goed in de groep, heeft ervaring en is er altijd bij geweest. Dendoncker had deze keer eigenlijk niet geselecteerd mogen worden op basis van zijn zwakke prestaties. De komende oefenmatchen en het competitieslot kunnen nog roet in zijn eten gooien, maar dat hij er nu nog bij is, zegt iets."

"Ook Boyata is zeker een kanshebber. Martinez vertrouwt hem duidelijk. Jordan Lukaku is dan weer een type zoals er geen andere zijn in de selectie. Er was de laatste tijd kritiek dat de vleugelbacks te weinig verdedigden. Onder meer van De Bruyne en Courtois. Limbombe is hetzelfde type als Carrasco. Dan is er geen defensiever alternatief. Jordan Lukaku is dat wel. Bovendien houdt Martinez zo zijn broer tevreden."

Op het middenveld moet de komende weken op de prestaties van vier spelers gelet worden: Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Nacer Chadli en Anthony Limbombe. "De kansen van Limbombe hangen af van eventuele blessures", zegt Raes. "Chadli zou er altijd bij zijn geweest, maar hij is gewoon niet fit. Dan kan hij toch niet mee naar Rusland?"

"Tielemans heeft meer kans mee te mogen, ook al speelt hij niet veel in Monaco. Hij zal fris zijn en is een chouchou van de bondscoach. Martinez beschouwt zichzelf een beetje als de ontdekker van Tielemans bij de Rode Duivels. Die laat hij niet vallen. Thorgan Hazard heeft ook veel kans. Hij speelt wel en heeft het extra voordeel dat Eden een factor is in de beslissing van de bondscoach."

In de aanval zullen Divock Origi en Christian Benteke nog moeten bewijzen dat ze een selectie verdienen. "Voor Benteke ziet het er het beste uit. Mocht er iets met Lukaku gebeuren is hij de enige met min of meer hetzelfde profiel. Origi is een prachtige voetballer, maar ik zie hem toch afvallen omdat ik niet denk dat hij bij Wolfsburg veel beter zal gaan presteren."