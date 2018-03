Het trauma van 1994: Saudi slalomt de Rode Duivels op een hoopje

Na overwinningen tegen Marokko (1-0) en Nederland (1-0) liet bondscoach Paul Van Himst 3 titularissen rusten tegen Saudi-Arabië: Grün, Emmers en Weber. Een vergissing met grote gevolgen.

Na 5 minuten opende Saeed Al-Owairan de score voor Saudi-Arabië met een onwaarschijnlijke slalom. Het begon met balverlies van Scifo. Daarna dribbelde de nummer 10 Medved, Van der Elst, De Wolf, Smidts én Albert. Om dan ook nog eens doelman Preud'homme te vloeren.

De Rode Duivels hadden nog 85 minuten om het tij te doen keren, maar Wilmots liet de kansen liggen. België verloor met 1-0 en Nederland mocht als groepswinnaar tegen Ierland voetballen.

Onze nationale ploeg kreeg met Duitsland een veel zwaardere tegenstander voorgeschoteld in de 1/8e finales. Daarin speelde de Zwitserse scheidsrechter Röthlisberger een hoofdrol. Dat verhaal doen we u later nog eens.