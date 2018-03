Vroege rode kaart helpt nationale beloften bij belangrijke zege

Aanvoerder Siebe Schrijvers verklaarde de grote vreugde bij de beloften na de match. "We wisten dat dit een heel belangrijke match was met het oog op het EK en zijn blij dat we die 6-puntenkloof nu vasthebben. Ik denk dat mijn eerste goal de belangrijkste van de avond was. Het was ook een groot voordeel dat Hongarije met 10 viel. Hier en daar kon ik persoonlijk nog meer aanwezig zijn, maar een sterkte van deze groep is dat we zo sterk aan elkaar hangen. We zijn ook agressief begonnen en hebben goed gespeeld. We moeten nog wel vol aan de bak in Hongarije, maar we kijken wedstrijd per wedstrijd."