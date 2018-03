Martinez: "Ik ga geen tactische dingen uitproberen"

"Ik beschouw de wedstrijd tegen Saudi-Arabië niet als een gelegenheid om tactisch veel uit te proberen. We hebben een systeem neergezet en daarop gaan we verder. Ik ben wel van plan om al mijn wissels te gebruiken", vertelt Roberto Martinez.

Geen nieuw systeem dus, maar wel een nieuw gezicht met Anthony Limbombe. Die zal wellicht debuteren als invaller. "Hij heeft zich deze week getoond en verdient een kans", zegt de bondscoach.

Ook Radja Nainggolan, vandaag afwezig wegens persoonlijke redenen, zal minuten krijgen. "Hij heeft hard gewerkt deze week en nu komt het erop aan hem in een wedstrijd aan het werk te zien. Radja is een speler die de vrijheid moet hebben om in de box te komen. Je kan hem niet inperken. Van hem verwacht ik hetzelfde als van de andere spelers."