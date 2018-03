Lombaerts over nationale ploeg: "Kans wordt kleiner en kleiner"

Volgend weekend begint Nicolas Lombaerts aan Playoff II met KV Oostende. "Daar ben ik niet voor teruggekeerd, neen", geeft hij toe. "Geen enkele speler staat er voor te springen."

Ondertussen is sterke man Marc Coucke naar Anderlecht vertrokken. Met Lombaerts in zijn kielzog? "Er is mij nog niks gevraagd. Als ze dat doen, zal ik zeker luisteren", antwoordt hij fijntjes.

In Oostende wil technisch directeur Hugo broos snoeien in de loonlast. Lombaerts: "Daar moet ik het nog met hem over hebben. Dat zullen we in alle eerlijkheid doen. Als ik moet vertrekken, kijk ik naar iets anders uit. Of hij kan voorstellen om de jongeren mee op sleeptouw te nemen."