Courtois: "De backs van de Rode Duivels spelen te vaak te hoog"

Op papier beschikt Roberto Martinez over een superverdediging. Daar is één belangrijke voorwaarde aan gekoppeld: de topverdedigers moeten topfit zijn. Dat is niet altijd het geval.

Courtois: "Blessures horen bij het voetbal. Als iedereen fit is, hebben we een fantastische defensie. Maar als er in één klap 2 of 3 van die topverdedigers uitvallen, zijn er niet veel back-ups van hetzelfde niveau. We zijn per slot van rekening maar een klein land."

"We hebben tegen Mexico misschien iets te veel goals geslikt, maar we hebben toen ook veel gewisseld, met verschillende jongens achterin. Ik maak me geen zorgen. In juni - als iedereen fit is - zullen de bekende jongens wel spelen. Zij kennen elkaar door en door."

Wat is voor Courtois de ideale verdediging? "Als ze allemaal fit zijn, is het pure luxe. Gelukkig ben ik de trainer niet om die keuze te maken (lacht)."