Mertens: "Logisch dat sommige spelers wat meer rust krijgen"

Iedereen komt in een situatie waarin de competitie in een belangrijke fase komt. Dus ik hoop dat iedereen fit blijft.

Iedereen komt in een situatie waarin de competitie in een belangrijke fase komt. Dus ik hoop dat iedereen fit blijft.

"In zo'n zwaar seizoen, waarin je elke week 2 wedstrijden speelt, is het logisch dat sommige spelers wat meer rust krijgen en dat spelers die meer wilden doen dat ook konden. Nu zijn we hier en zijn we zwaar aan het trainen. Ik denk dat iedereen veel zin heeft in die match van dinsdag."

"Het doel is om te winnen en zorgen dat iedereen fit blijft. Iedereen komt in een situatie waarin de competitie in een belangrijke fase komt. Dus ik hoop dat iedereen fit blijft."

Hebben de Duivels hun tegenstander Saudi-Arabië al bestudeerd? "Ze hebben veel jongens die in dezelfde club spelen. Dat is altijd moeilijker, want dan hebben ze gewoontes en zijn ze op elkaar ingespeeld. We moeten uitgaan van onze eigen sterktes."

"In welke rol ik wil spelen? We zullen wel zien, de coach zal dat wel bekijken", aldus Mertens.