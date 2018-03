"Misschien moeten we op het WK eens op de counter spelen"

Martinez bekeek de afgelopen dagen de oefenwedstrijden van WK-tegenstanders Panama en Engeland. De bondscoach constateerde dat de Panamezen een andere formatie dan gewoonlijk testten.

"Onze tegenstanders zullen onze aanvallende spelers aan banden willen leggen. Daar moeten we ons op voorbereiden. We zijn er bijna uit hoe we dat kunnen doen", zegt Martinez.

"Ook wij zullen op het WK flexibel moeten zijn. We zijn een technische en aanvallende ploeg die graag de bal wil. Maar we moeten niet naïef doen. Het kan zijn dat we op het WK eens op de counter zullen moeten spelen, zo gaat dat in het moderne voetbal."

"Duitsland won het WK door heel flexibel te zijn, door de opstelling aan te passen aan de tegenstander. Het zou dom zijn als de Rode Duivels hun veelzijdigheid niet benutten."