Mignolet staat onder de lat tegen Saudi-Arabië: "Helemaal klaar voor"

Thibaut Courtois is zondag teruggekeerd naar Chelsea, waar hij zich laat behandelen aan zijn hamstringblessure. Het is een uitgelezen kans voor Simon Mignolet om zijn kunnen nog eens te bewijzen voor de Rode Duivels. Zijn laatste basisplaats dateert van 14 november 2017 tegen Japan (1-0).

"Ik weet dat ik nog maar twee wedstrijden heb gespeeld in 2018. Dat is geen makkelijke situatie. Ik ben het niet gewoon om op de bank te zitten, maar ik ben mentaal sterk genoeg en heb in het verleden al bewezen dat ik sterker kan terugkeren", zegt Mignolet.

"Ik ben 30 jaar, dat brengt maturiteit en ervaring met zich mee. Ik neem mijn situatie bij Liverpool niet mee naar huis. Ik ben altijd professioneel gebleven en ben hard blijven trainen. Als er bij Liverpool of de Rode Duivels iemand uitvalt met een blessure of schorsing, dan moet ik paraat staan. Dat is nu - hoewel ik het jammer vind voor Thibaut - het geval bij de Rode Duivels."

"Ik ben er dus helemaal klaar voor. In het verleden heb ik al getoond dat de Rode Duivels op mij kunnen rekenen. Tegen Japan speelde ik goed en hield ik de 0."