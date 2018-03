RETRO Saudi-Arabië 2006: Caluwé scoort prachtgoal in enige interland

In een interview net na zijn debuut als international was Caluwé in een euforische bui. "Een mooier begin kon ik me niet dromen", vertelde hij toen. Vindt hij dat nog steeds?

"Jazeker. Ik had het gevoel dat het een goeie start was van mijn carrière als international. Ik zat toen ook in een heel goede periode bij FC Utrecht. Ik had echt een uitstekend eerste halfjaar in Nederland."

"Tegen Saudi-Arabië speelde ik vrij degelijk, denk ik. De bondscoach kon mijn prestatie blijkbaar wel smaken, want ook de volgende 2 oefeninterlands zat ik bij de selectie."

"Ik kan me nog herinneren dat ik me tegen Turkije wat heb warmgelopen. Uiteindelijk ben ik niet meer ingevallen, op dat moment wel wat teleurstellend."