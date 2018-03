Courtois: "Van Gaal praat beter niet over doelmannen"

Chelsea beleeft een moeilijk seizoen in de Premier League. De Engelse kampioen staat voorlopig pas 5e, terwijl coach Antonio Conte zich een weg naar de uitgang forceert. Is het nog plezant voetballen voor Courtois?



Thibaut Courtois: "Het was een moeilijk seizoen. Twee jaar geleden zijn we 10e geworden en stonden we op een bepaald moment zelfs 16e. Dat wilden we zeker niet herhalen. We waren vrij goed bezig en stonden even 2e, maar dan hebben we het een paar matchen laten liggen."

Chelsea dreigt zelfs naast de Champions League te grijpen. "Dat hebben we vorig jaar al meegemaakt. Met die sterrenbal spelen en het veld opkomen met die hymne, dat zijn de mooiste momenten voor een voetballer. Dat wil je niet missen."



"Volgende week tegen Tottenham is misschien wel de belangrijkste wedstrijd op dit moment. Als we die niet winnen, wordt het moeilijk om het verschil nog goed te maken."