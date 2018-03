Jan Van Winckel: "Saudi-Arabië zit in een zoekfase"

Jan Van Winckel is een drukbezet man. De ex-futsalspeler is momenteel actief als consultant bij de Arabische voetbalbond. Daarnaast oefent hij ook een functie uit als technisch expert bij FIFA en is bovendien bestuurslid bij zowel Sheffield United als Beerschot-Wilrijk. Hij wikt en weegt voor Sporza de kansen van de Saudi-Arabische nationale ploeg.

“Saudi-Arabië is een land met 25 miljoen inwoners en iedereen is er gek op voetbal. Wij staan momenteel op een 53e plek in de FIFA-rangschikking. Toen ik tekende bij de Arabische bond schommelden we rond plaats 120, dat zegt genoeg."

"De lokale competitie behoort door de financiële middelen tot één van de sterkste in Azië. Maar de spelers worden zoveel betaald, dat het voor hen niet aantrekkelijk is om naar het buitenland te verhuizen. Je spreekt hier over salarissen die zelfs Europese topploegen niet kunnen bieden. Dat is natuurlijk een rem op de ontwikkeling van het land."