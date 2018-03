Kompany pareert kritiek op oefenwedstrijd: "Nu tegen Brazilië spelen brengt niets bij"

Moet het WK in Rusland het hoogtepunt zijn voor deze spelersgroep? "Dat zou een logisch gevolg zijn van hoe deze groep in elkaar zit en de samenstelling daarvan. Heel wat sterkhouders zijn wel nog vrij jong. Het kan wel zijn dat een nieuwe generatie komt, maar dat wil daarom niet zeggen dat de basis wegvalt."

"Het is heel mooi dat kwartfinales een ontgoocheling zijn in ons land. Daar ben ik best wel fier op. Niet op het resultaat uiteraard, maar wel op het feit dat we mogen dromen van meer. Ik ben een man van de voorbereiding. Als die goed loopt en we beginnen aan de eerste match, zal ik alle vertrouwen hebben in de groep."

"Ik heb veel hoogtepunten gehad door mezelf geen druk op te legen. Als het moment komt, dan sta ik er. Dat is meestal dankzij mijn voorbereiding. Als die goed is, dan zullen onze kwaliteiten ook naar boven komen op de momenten dat het nodig is."

"Mensen gebruiken hun gezond verstand door vaak aan mijn fitheid te twijfelen. Doordat ik geen gezond verstand heb, sta ik hier nog vandaag. Dus ik blijf ultra positief en geloof dat ik elke wedstrijd zal kunnen spelen tot het einde van het seizoen en dat we het WK kunnen winnen."