Martinez: "België-Spanje in '86 is 1e WK-herinnering: pijnlijk als kind"

Roberto Martinez schoof even aan bij een boekvoorstelling op het bondsgebouw en praatte er over zijn eerste WK-herinneringen. "El Matador, Mario Kempes, in 1978 is mijn eerste herinnering, maar mijn eerste echte WK-gevoel had ik in 1986, waar Maradona de uitblinker was."

"Natuurlijk was er toen ook de uitschakeling van Spanje door België, door een van de meest tot de verbeelding sprekende generaties Rode Duivels. Dat was een pijnlijk moment als kind (hij was toen 12 jaar, red). Die generatie Belgische spelers is nu nog altijd een inspiratie hier bij ons."