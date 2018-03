Martinez voelt zich niet bedreigd door Preud'homme: "We zien wel na WK"

"Ik blijf 2 jaar bij België en keer na het WK terug naar Engeland." Althans zo klonk het toch bij de voorstelling van Roberto Martinez. Ondertussen voelt de Spanjaard zich wel goed als bondscoach van de Rode Duivels. Maar Michel Preud'homme staat ook te trappelen in de coulissen (ook al trekt Standard aan zijn mouw).

"Ik hou van de Rode Duivels", aldus Martinez. "Ik zie een project op lange termijn als bondscoach. Maar de bond moet na het WK zeggen of het tevreden is over mijn werk."

"Ik kan begrijpen dat mensen bezig zijn over mijn toekomst na het WK, maar ik kan er niets over zeggen. Het enige wat nu telt, is het WK. Daar zullen we zien wat de beste toekomst is. Iedereen wil het beste voor het Belgische voetbal."