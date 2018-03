Dendoncker: "Middenveld of defensie? Bij Rode Duivels ga ik niet te veel eisen"

Dendoncker wordt nog steeds met dezelfde vraag geconfronteerd: is hij nu een verdediger of een middenvelder? "Ik speel liever op het middenveld en dat weet Vanhaezebrouck ook. Maar als hij me nodig heeft achterin, zal ik mijn best doen."

"Bij de Rode Duivels ga ik niet te veel eisen. Ik ben opgeroepen als verdediger, dus mij hoor je niet klagen. Als ik een grote carrière kan hebben als verdediger, waarom niet? Ik kan depanneren in de achterhoede."

"Of ik bang was om niet opgeroepen te worden? Niet echt. Ik was wel bevreesd over mijn eigen vorm en dat ben ik nog altijd een beetje. Ik had het wel begrepen als de bondscoach me niet had geselecteerd, maar blijkbaar gelooft hij nog in mij. Dat is een goed signaal."