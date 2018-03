Dimata: "Mijn toekomst ligt voorlopig bij Wolfsburg"

België staat voorlopig aan de leiding in kwalificatiegroep 6 voor het EK in Italië. De nationale beloften hebben 6 punten, maar ook twee matchen meer gespeeld dan Zweden en Hongarije. Donderdag oefenen de beloften tegen Nederland, maandag volgt het echte werk tegen Hongarije.

"Het EK is het grote doel", zegt Landry Dimata (20). "De match tegen Hongarije wordt een heel belangrijke match voor beide landen. Als we winnen blijven we eerste in de groep. Tegen Nederland verwacht ik vooral een goede match. Nederland heeft altijd goede jeugd en er speelt altijd rivaliteit tussen beide landen."

Bij de nationale beloften kan Dimata extra vertrouwen tanken, want zijn eerste seizoen in Duitsland was moeilijk. "Nu voel ik me opnieuw beter bij Wolfsburg. Ik krijg meer speelminuten en de nieuwe trainer geeft me veel vertrouwen. Maar onze situatie is momenteel moeilijk. We hebben geen andere keuze dan matchen winnen."

Marc Coucke liet zich al ontvallen dat hij Dimata graag terug naar België zou halen. Dimata reageert nuchter. "Mijn toekomst ligt voorlopig bij Wolfsburg. Het is moeilijk nu al aan volgend jaar te denken. We zien wel. Op dit moment is vooral het doel om in de Bundesliga te blijven."