Bondscoach: "Na 7 jaar Engeland weet ik dat vermoeidheid nu toeslaat"

De Rode Duivels spelen volgende week dinsdag een oefeninterland tegen Saudi-Arabië. Tot het einde van de week wil Robert Martinez zijn spelers vooral laten recupereren van het clubvoetbal.

"Na 7 jaar in Groot-Brittannië weet ik dat de mentale vermoeidheid nu toeslaat", vertelt de ex-coach van Swansea, Wigan en Everton. "Een echte winterstop om te recupereren, kennen ze niet. Daar moeten we rekening mee houden."

"Deze tijd van het jaar moeten we heel voorzichtig zijn. Je hebt spelers die al 3.000 minuten achter de kiezen hebben. Daarom vind ik één oefeninterland voldoende."

"Waar we nu zeker ook op moeten letten is dat sommige spelers in een andere fase van het seizoen zitten. In Amerika is bijvoorbeeld de voorbereiding bezig, in China is de competitie net begonnen en in België staan de play-offs voor de deur."