Kevin De Bruyne blaast nog even uit onder de zon

Thomas Vermaelen is er ook nog niet bij in het nationale trainingscentrum. De verdediger blijft tot donderdag nog in Barcelona. Hij herstelt van een enkelblessure.

"We volgen zijn situatie op de voet", legt bondscoach Roberto Martinez uit. "Donderdag beslissen we of hij aansluit bij de groep."

Thibaut Courtois is evenmin 100 procent. De nationale doelman liep op training bij Chelsea een (lichte) hamstringblessure op. Martinez: "Vrijdag beslissen we over zijn situatie."

Daarnaast sukkelen ook Jordan Lukaku, Thorgan Hazard en Divock Origi met lichte kwaaltjes.